Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
B.B'nin kullandığı 31 NE 504 plakalı otomobil, Girne Mahallesi'nde A.A'nın kullandığı 34 RVZ 34 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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