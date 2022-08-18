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Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

18.08.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

B.B'nin kullandığı 31 NE 504 plakalı otomobil, Girne Mahallesi'nde A.A'nın kullandığı 34 RVZ 34 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay

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