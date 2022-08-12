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Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

12.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da zabıta ekipleri, klima çalıştırmadıkları gerekçesiyle 50 toplu taşıma aracının sürücüsüne para cezası uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sıcak yaz günlerinde klima çalıştırmadan şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Merkez Antakya ilçesinde, kentin ana duraklarında yapılan denetimlerde, bazı toplu taşıma araçlarında klima çalıştırılmadığı ve yolcu kapısı açık şekilde trafikte seyredildiği belirlendi.

Ekipler, denetlenen 300 toplu taşıma aracından kurallara uymadığı tespit edilen 50’sinin sürücüsüne 581'er lira ceza kesti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Komiseri Mustafa Kaplan, AA muhabirine, sıcak havalarla denetimleri arttırdıklarını söyleyerek, "Şube Müdürlüğümüzce en az 3 ekip olmak şartıyla ticari taksi, servis araçları ve toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. İhbar hatlarımız 24 saat açık. Zabıta denetim noktası öncesinde klima açıp, sonrasında klimaları kapatan sürücülerimizi de kamera sistemiyle takip edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Hatay Antakya denetim Toplu taşıma

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