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Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

14.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı.

Alsancak Mahallesi'nde telekomünikasyon şirketine ait 3 metre derinlikteki kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpek yavrusunun kuyuya düştüğünü belirledi.

Ekipler, kuyuya merdivenle inerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Görevliler, köpek yavrusunu kontrollerinin ardından doğaya bıraktı.

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

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