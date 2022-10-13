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Hatay'da muz hasadı yapıldı

13.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçen sezon 18 dönüme ekimi yapılan muzun hasadı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Üçgüllük Mahallesi'ndeki hasatta, kentin turizmin yanı sıra tarım merkezi olduğunu söyledi.

Arsuz'da toplam 45 üreticinin 1000 dekara yaklaşan alanda muz üretimi yaptığını belirten Gökpınar, "Şu anda pazar payını her geçen gün arttırarak devam ediyoruz. İklimin ılıman olması bize fiyat ve rekabet avantajı da sağlıyor. Verilen destekler çiftçimize teşvik edici rol üstleniyor. Arsuz, muz üretiminde de lider olma noktasında emin adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de önemli turizm merkezi olan ilçede tarımda da güzel işler yapıldığını dile getirdi.

Üretici Sercan Satmaz, 18 dönüme geçen yıl kurdukları muz serasında hasat heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Dönüm başına 7-8 ton muz aldıklarını aktaran Satmaz, ürüne talebin çok iyi olduğunu söyledi.

Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz'ın da katıldığı hasat duayla yapıldı.

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay'da muz hasadı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Arsuz hasat muz üretimi

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