YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

08.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Temmuz'da Çankaya Mahallesi'nde Selçuk E'nin kullandığı otomobile gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla K.K, D.K, C.K. ve T.K'yi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Temmuz'da Selçuk E'nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda, bir kişi ölmüş, 4'ü çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İskenderun Hatay silahlı saldırı

Hatay Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:45
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:37
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.