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Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

31.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Defne ilçesinde, 2 şüphelinin aralarında husumet bulunan kişinin otomobiline taşla zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Emin Süner, oğlunun trafikte tartıştığı kişiler tarafından camı kırıldığı iddia edilen 31 ES 666 plakalı otomobilini tamir için Kuzeytepe Mahallesi'ndeki servise götürdü.

Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen 2 şüpheli, otomobile taşla vurarak zarar verdi.

Süner, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Süner, AA muhabirine, oğluyla trafikte tartışma yaşayan kişiler tarafından tehdit edildiklerini savunarak, daha önce otomobilin camını kıran şüphelilerin tamire götürdükleri araca yeniden saldırdıklarını öne sürdü.

Zanlıların, park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi

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