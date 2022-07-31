Alınan bilgiye göre, Emin Süner, oğlunun trafikte tartıştığı kişiler tarafından camı kırıldığı iddia edilen 31 ES 666 plakalı otomobilini tamir için Kuzeytepe Mahallesi'ndeki servise götürdü.

Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

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