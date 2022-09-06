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Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

06.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Hatay'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de kentteki hastanelere sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle 12 kişi başvurdu.

Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanelerdeki 9 kişinin tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 9 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 84,2 litre içime hazır sahte içki ve 2 bin 600 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.B, sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

- Sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay ölüm sahte alkol

Hatay Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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Sabah
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