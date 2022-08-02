Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun cenazesi, törenle memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sofioğlu için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından Sofioğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Diyarbakır'a uğurlandı.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak ve kent protokolü katıldı.
Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi törenle Diyarbakır'a uğurlandı
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