Hatay'da Suriyeli yetimlere giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli yetim çocuklara giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Reyhanlı'da yaşayan 1300 Suriyeli yetim çocuğa yardım yapıldığını söyledi.

Vakıf olarak yetim çocukların mutluluğu için gayret ettiklerini belirten Tosun, "İHH ekiplerimizce yetim çocuklarımız, anneleriyle götürüldükleri mağazadan beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları aldılar. Reyhanlı'da 1300 Suriyeli yetim çocuğuma ulaşmış olduk. Kardeşlerimizin yüzlerindeki mutlulukla bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

Tosun, Suriye ve Hatay'da yetim çocuklara yönelik yardımları sürdürdüklerini dile getirdi.