Kontrollerde 487 araç ve sürücüsü denetlendi, hız ve şerit ihlali yapan, yakın takipte bulunan ve kavşaklara hatalı girdiği belirlenen 11 sürücüye para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerince vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Kumlu ilçelerinde yoğunluk yaşanan yollarda helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Hatay'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan ve karadan denetlendi

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