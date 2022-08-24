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Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

24.08.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, bir taş ocağındaki işçileri taşıyan 35 AVZ 915 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis, Bekir Pişkin ve Vedat Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçilerin cenazeleri ve kamyonetin çıkarılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

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İskenderun Hatay dere kaza pikap

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