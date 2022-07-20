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Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

20.07.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karadurmuşlu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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