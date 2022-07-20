Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Karadurmuşlu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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