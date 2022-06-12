YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

12.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yassı şeftali hasadına başlandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve diğer ilgililer, Karamankaşı Mahallesi'nde şeftali hasadına katıldı.

Yayman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadı yapılan yassı şeftalinin kentte ihraç edilen ürünler arasında olduğunu söyledi.

Hatay'ın bereketli topraklara sahip olduğunu dile getiren Yayman, Amik Ovası'nda senede üç ürün alındığını belirtti.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de Amik Ovası'nda 45 bin dönümlük alanda meyve ve zeytin ağacının bulunduğunu ve bunun 5 bin dönümünü sert çekirdekli meyvenin oluşturduğunu aktardı.

Yıl içinde yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü hatırlatan Çelik, buna rağmen ürünlerin veriminin çok iyi olduğunu söyledi.

Çiftçi Ali Vural da 750 dönüm arazisinde yassı şeftali üretimi yaptığını ve dönüme yaklaşık 3 ton ürün aldığını vurguladı.

Vural, hasadını yaptığı yassı şeftaliyi Rusya, İngiltere, Polonya, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkelere ihraç ettiğini kaydetti.

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
20:00
Yatsı
21:35
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.