YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

21.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: - "Aslında salonumuzun eylül ayında açılması planlanıyordu ama salon çok kapsamlı bir salon olduğu için maalesef o tarihlere yetişmedi, inşallah kasımda mozaiğimiz ziyaretçiyle buluşacak"

Üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip Hatay'ın Hassa ilçesindeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin bulunduğu Geç Roma Dönemi'ne ait mozaik, ziyaretçisiyle kasım ayında buluşacak.

Hassa ilçesindeki Mazmanlı Mahallesi'nde, kaçak kazı sırasında keşfedilen ve daha sonra yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarılan 6 metrekarelik mozaik, 2016 yılında Hatay Arkeoloji Müzesi'nin deposuna taşındı.

Burada özenle muhafaza edilen ve milattan sonra (MS) 5. ve 6. yüzyıla denk gelen Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaiğin, ziyaretçileriyle buluşması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren restorasyon çalışması tamamlanan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin yer aldığı mozaik, "Bağ Bozumu Mozaiği" ismiyle müzenin Geçici Sergi Salonu'na taşındı.

Ziyarete hazır haline getirilen mozaik ile, Geç Roma Dönemi'nde tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip üzümün "tarihe kazınmış" izleri, yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, eserin, bir kilisenin taban mozaiği olarak bulunduğunu hatırlattı.

Eserin, yaklaşık 5 yıldır müzenin deposunda muhafaza edildiğini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Üzerinde bir üzüm hasadı resmediliyor, tasvir ediliyor. Bir Geç Romalı tarafından bir eşeğin küfesinde taşınan üzümleri yansıtıyor. Bu mozaikten, o yıllarda da Hassa ilçemizde ekonomide ve besin kaynağı olarak üzümün çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Yani yıllardır Antik çağlardan günümüze kadar Hassa hep bağları ve üzümleriyle ünlü bir ilçemiz. Mozaiğimiz her yıl Hassa'mızda üzüm hasadı döneminde gündeme gelen bir mozaikti. Biz bundan yola çıkarak ziyaretçiyle buluşturmak istedik. 'Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor' projemiz kapsamında, geçici sergi salonumuzda hem zeytinin Hatay topraklarındaki önemi ve Anadolu'ya ve Avrupa'ya yayılışı hem de üzümün ilimiz için önemi anlatılacak."

- Kasım ayında ziyaretçiyle buluşacak

Bağ Bozumu Mozaiği'nin, 6 aylık uzun ve titiz çalışma sonucu teşhire hazır hale getirildiğini aktaran Ersoy, geçici sergi salonunda, Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bulunan zeytin mozaiğinin de bir kopyasının yer aldığını bildirdi.

Ersoy, ziyaretçileri ağırlamak için heyecanla beklediklerini vurgulayarak, "Aslında salonumuzun eylül ayında açılması planlanıyordu ama salon çok kapsamlı bir salon olduğu için maalesef o tarihlere yetişmedi, inşallah kasımda mozaiğimiz ziyaretçiyle buluşacak. Büyük bir açılış olacak. Çok önemli bir salon oldu. Özellikle Mazbanlı Mahallesi'ndeki halk, buraya getirilerek hem eski eserlere verilen öneme, değere dikkati çekilecek hem de eseri ve müzemizi gezmeleri sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

- Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: - "Aslında salonumuzun eylül ayında açılması planlanıyordu ama salon çok kapsamlı bir salon olduğu için maalesef o tarihlere yetişmedi, inşallah kasımda mozaiğimiz ziyaretçiyle buluşacak"

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır

Hatay'daki "Bağ Bozumu Mozaiği" görücüye çıkmaya hazır
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:41
Öğle
12:25
İkindi
15:30
Akşam
18:00
Yatsı
19:13

Hatay Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Gürel Eczanesi
Antakya
İrem Eczanesi
Defne
Mengüllüoglu Eczanesi
Defne
Renk Eczanesi
Defne
Senol Eczanesi
Defne
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Hülya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.