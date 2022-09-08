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Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

08.09.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktadaki balık ölümlerinin sebebinin sudaki oksijen yetersizliği olduğu bildirildi.

Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde 6 Eylül'de toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek ölü balıklardan ve sudan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

İncelemenin ilk sonuçlarında balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

Ekiplerin konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

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Anahtar Kelimeler:
balık Hatay Samandağ Oksijen araştırma ölüm

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