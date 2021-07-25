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Hatayspor, Boupendza için Celtic'ten 12 milyon Euro istedi

25.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor formasıyla geride bıraktığımız sezonda gol kralı olan Aaron Boupendza'ya son olarak Celtic talip oldu. Bordo-beyazlılar, İskoç devinden tam 12 milyon Euro talep etti.

İngiliz basınında yer alan habere göre İskoç devi Celtic, Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'yı transfer etmek istiyor. Haberde, Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki golcü oyuncu için 12 milyon Euro istediği belirtildi.

FENERBAHÇE DE DAHİL BİRÇOK TALİBİ VAR

Bilindiği üzere oyuncunun ismi uzun süredir Atalanta, Fenerbahçe, Fiorentina ve Watford ile de anılıyor. Hatta geçen sezonun devre arasında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar kulübü de Gabonlu yıldız için 8 milyon Euro teklif etmiş, anlaşmaya varılmış ancak oyuncu daha sonra bu kararından vazgeçerek teklifi reddetmişti.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Boupendza, çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Aaron Boupendza
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