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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

12.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından hücum, savunma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor idman süperlig

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