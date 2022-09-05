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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

05.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün yazılı açıklamasına göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda, ısınmanın ardından pas, koşu ve dar alan çalışması üzerinde duruldu.

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor çalışma hazırlık idman lig süper

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