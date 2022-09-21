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Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

21.09.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Sivaspor maçı hazırlıklarına başladı

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