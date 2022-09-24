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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak turnuva maçı yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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