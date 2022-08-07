Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasını bay geçen bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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