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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

07.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasını bay geçen bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor hazırlık

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