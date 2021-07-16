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Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

16.07.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü tek antrenmanla sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde yardımcı antrenörler Özhan Pulat ve Gökhan Zan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlılar, pas ve üçlü turnuva çalışması yaptı.

Amcasının vefatı nedeniyle sabah saatlerinde kentten ayrılan teknik direktör Ömer Erdoğan ise takımın antrenmanına ilerleyen günlerde katılacak.

Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
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