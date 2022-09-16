"Hatt-ı Müstakim" hüsnühat sergisi Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin yaptığı eserler, Üsküdar Belediyesinin desteğiyle açılan "Hatt-ı Müstakim" hüsnühat sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, hattatlar Hasan Çelebi ve Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Ahmet Kutluhan'ın öğrencileriyle çıktığı yolculuğun ilk durağı olan sergi, hüsnühat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sunuyor.

- "Kalıcı olmak, sanatı kuşaktan kuşağa başarılı bir şekilde aktarmakla mümkündür"

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, serginin isminin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Hem sevgili hocamız Ahmet Kutluhan'ın hayat çizgisine hem de görevine ancak bu kadar yakışır bir isim. Hüsnühat sanatının tarihi derinliğine baktığımızda da evet, 'Hatt-ı Müstakim' ismi çok yakışmıştır. İsim de hayırlı olsun." dedi.

Türkmen, Türklerin Anadolu'daki bin yıllık varlığının sadece topla tüfekle olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kültürümüzle, sanatımızla, sanatçımızla, sanatkarımızla, zanaatkarlarımızla buradayız. Asıl kalıcı olmak, bu zenginliği, güzelliği, sanatı kuşaktan kuşağa başarılı bir şekilde aktarmakla mümkündür. İşte onun en güzel örneğini şu an yaşıyoruz. Muhterem Hasan Çelebi Hoca'mızın talebesi ve onun talebesinin talebeleri de eserleriyle buradalar. Bu anlamlı zincir hiç kopmadan devam edecektir diye düşünüyoruz."

Hattat Hasan Çelebi de bu sanatı yapmak isteyenlerin çok çalışması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu sanatta olgunlaşma birden bire olmuyor. 50 senenin üzerinde bir çalışmam var ama henüz hüsnühattın ne olduğunu öğrenemedim." dedi.

Hattatların kalemlerini ellerinden düşürmemesi gerektiğinin altını çizen Çelebi, "Hüsnühat sanatının devam etmesinde sizlerin de katkıları olacak. Burada bugün toplanmanızın sebebi bu sanatı sevmenizdir. Cenabıhak sevginizi daim kılsın. Sizlerden de bekliyoruz, sizler de talebeler yetiştirin." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kutluhan da sergiye bir yıl boyunca hazırlandıklarını anlatarak, "Bu sergi hat sanatına gönül vermiş, bu sanatı hayatı boyunca yapmaya karar vermiş kişilerin ortaya çıkardığı çalışmalardır. Bu çalışmalar hemen hemen çoğu arkadaşın ilk levha yazılarıdır. Hepsinin de ilk sergisidir. Devam edip gayret ettikleri sürece çok daha güzel yazılar yazacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 53 eserin yer aldığı sergi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.