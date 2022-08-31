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Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

31.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: - "Bu festivali, çiftçimizin sahip olduğu tecrübeyi daha da ön plana çıkaracağı, firmaların yeni gelişmeleri aktararak ilerlemelerini sağlayacak bir fırsat olarak değerlendiriyorum"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen "Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali" açılış programıyla başladı.

Atatürk Ortaokulu önünde oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, festivalin açılış programında yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarım başta olmak turizm, ticaret, eğitim alanında güçlü bir kent olduğunu söyledi.

Edirne'de tarım arazilerinin tamamına yakınının ekildiğini anlatan Vali Kırbıyık, bu alanlardan elde edilen verimin artırılması için ikinci ürün ekimi ve alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Üretim için modern tarım aletleri kullanımının önemine değinen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu festivali, çiftçimizin sahip olduğu tecrübeyi daha da ön plana çıkaracağı, firmaların yeni gelişmeleri burada aktararak ilerlemelerini sağlayacak bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Hasat döneminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bütün çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Belediyemizi tebrik ediyorum, organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Havsa denildiğinde akıllara Trakya'nın en büyük hayvan pazarının geldiğini belirterek, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarım ve hayvancılıkta son dönemde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Aksal, tarım aletleri üretimi konusunda da söz sahibi olunmaya başlandığını söyledi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da artık ülkelerden çok şehirler ve ilçelerin rekabet ettiğini anlattı.

Kentlerin tanıtımına katkı sağlayan etkinliklerin önemine değinen Balkan, "İlçemizi güçlü olduğu konularda daha da güçlendirmek ve daha rekabetçi bir konuma taşımak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı üzere çocuklarımıza sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kimliği olan bir kent ve ilçeler bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Bölge ekonomisini tarım ve hayvancılık temelli olduğunu da dile getiren Balkan, Havsa'da Trakya'nın en büyük pazarına ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Açılış programı, halk oyunları gösterisi ve belediye bandosunun konserinin ardından sona erdi.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Konser, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 4 Eylül'de sona erecek.

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

- Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: - "Bu festivali, çiftçimizin sahip olduğu tecrübeyi daha da ön plana çıkaracağı, firmaların yeni gelişmeleri aktararak ilerlemelerini sağlayacak bir fırsat olarak değerlendiriyorum"

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

Havsa 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

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