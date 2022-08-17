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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Çisil Oral'ın güzelliği hayran bıraktı

17.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı.

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

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Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı.
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'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

İşte Hayat Bilgisi'nin diğer oyuncularının zaman içindeki değişimi

PAŞHAN YILMAZEL

PAŞHAN YILMAZEL

HAYFA SAFİ

HAYFA SAFİ

SERHAN YILMAZ

SERHAN YILMAZ

ÜMİT ERDİM

ÜMİT ERDİM

KEREM KUPACI

KEREM KUPACI
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Anahtar Kelimeler:
hayat bilgisi
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