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  4. Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

28.08.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen, şu sıralar başka bir meslek icra ediyor. Çeşitli dergi ve gazetelerde mizah yazarlığı yapan Türkmen, Youtube'da hazırladığı videolarla hayranlarına sesleniyor.

Hayat Bilgisi, 2003 ve 2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine damga vurdu.

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Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı gençlik dizisinde Okul Müdürü Amil Hoca'nın yardakçısı ve hademe rolünde olan Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen'in son hali merak ediliyordu.

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DİZİNİN EĞLENCELİ KARAKTERİYDİ

Dizide pek çok karakter seyirciyi güldürürken bir isim vardı ki hareketleriyle, komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiriyordu.

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O isim tabii ki Mennan'dı. Karakteri canlandıran Erdal Türkmen şimdilerde başka bir alanda boy gösteriyor.

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YOUTUBER OLDU

Erdal Türkmen, oyunculuğunun yanında aynı zamanda karikatüristlik yapıyor. Pek çok mizah dergisinde yer alan Türkmen, oyunculuk mesleğine ilk adımını Çiçek Taksi ile yaptı.
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Ününü ise Hayat Bilgisi dizisiyle kazandı. Yetenekli oyuncu şimdilerde ise Youtuber oldu. Türkmrn, Youtube'da komik içerikler üreterek farklı konuları işliyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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