"Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet" sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat, "Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet" sergisine ev sahipliği yapacak.

Yarın sanatseverlerle buluşacak sergi, 2 Ocak 2023'e kadar Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyaret edilebilecek.

Serginin basın gösteriminde kısa bir konuşma yapan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, sezonun açılmasının ardından herkesin sanata döndüğüne işaret ederek, "Biz de yeni ve çok hoş bir sergi ile karşınızdayız. Oldukça kısa bir sürede ve çok heyecanla hazırladık bu sergiyi." dedi.

Serginin ismine dikkati çeken Güngen, şunları kaydetti:

"Bu dört sözcükten oluşan isim, hepimizi bazen dört kenarından, bazen bir tarafından fena halde yakalıyor; hayat, ölüm, aşk ve adalet. Bazen acaba bütün hayatımızı bu dört kelime ile özetleyebilir, ifade edebilir miyiz, diyorum. Küratörlerimiz ve sanatçılarımız, bu doğrultuda ürettikleri eserleri, bu doğrultuda düşünerek yan yana koydukları bir iş çıkardı. Umuyorum gezerken çok beğeneceksiniz. Şimdi İstanbul'un her köşesinde sanatla ilgili inanılmaz güzel şeyler var. Bu sergi, burada göreceğiniz eserler ve kurgu, bence onların içinde çok beğendiklerimizden biri olacak."

Serginin küratörlerinden Didem Yazıcı da hayat, ölüm, aşk ve adaletin 4 büyük kavram olduğunun altını çizerek, "Gündelik hayatımızda da bizi aslında her gün oyalayan ve her gün düşündüğümüz kavramlar." ifadelerini kullandı.

Eserlere ilişkin detaylı bilgi veren Yazıcı, "Sergi, dünyanın dört bir tarafında yaşanan çeşitli adaletsizliklere farklı açılardan yaklaşıyor. Aşk, ümit ve direnişle birlikte bakıyor. Bunlar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- Sanatçıların katılımıyla sergi söyleşisi yapılacak

Fransız Kültür Merkezi, Goethe-Institut Istanbul ve Tarabya Kültür Akademisi desteğiyle hazırlanan sergide, Forensic Architecture, Larissa Araz, Adalet Atlası, Sevgi Aka, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Ayşe Draz, Marianne Fahmy, Dana Kavelina, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Şafak Şule Kemancı, Rojda Tuğrul, Hale Tenger, Aslı Uludağ, Viron Erol Vert, Cansu Yıldıran ve István Zsiros'unn çalışmaları görülebilecek.

Yarın gerçekleşecek açılış töreninde, serginin kavramsal çerçevesi ve üretim sürecinin yanı sıra hayat, ölüm, aşk ve adalet kavramlarının ele alınacağı bir söyleşi yapılacak.

Moderatörlüğünü küratör Yazıcı'nın üstleneceği söyleşi 18.30'da Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleşecek. Söyleşiye, Hale Tenger, Savaş Boyraz, Sevgi Aka, Babi Badalov, Aslı Uludağ ve Larissa Araz konuşmacı olarak katılacak.