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Hıncal Uluç toprağa verildi! Tansu Çiller'den Mehmet Ağar'a pek çok isim oradaydı...

22.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden Hıncal Uluç'un cenazesi gerçekleşti. Yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için tören gerçekleştirildi. Çalıştığı kurumun önünde tören düzenlendikten sonra Hıncal Uluç'un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Tansu Çiller'den Mehmet Ağar'a pek çok isim cenazeye katıldı.

Hayatını kaybeden Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası’nda tören düzenlendi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında vefat eden Hıncal Uluç için yapılan törende konuşan abi Öcal Uluç, "O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Burada onun için böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatımda yaptığım en zor işlerden bir tanesi. Biraz sonra onu toprağa vereceğiz. Toprağa verirken onun asıl özelliğini söylemek isterim. O ölüme koşan değil yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti" dedi.

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Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..." Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."

Erdal Şafak ise, "Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Onun inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya devam edecek. Bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde, sadece onun için değil, kendisi için de ağlar. Sadece Hıncal ağabeye değil, kendime de ağlıyorum. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından Hıncal Uluç’un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

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HINCAL ULUÇ'UN CENAZESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sunay Akın, Ender Bilgin, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı lafını esirgemezdi" şeklinde konuştu.

"YILLAR BOYUNCA DOSTLUĞUNU YAKINDAN HİSSETTİK"

"YILLAR BOYUNCA DOSTLUĞUNU YAKINDAN HİSSETTİK"

AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, Hıncal Uluç'un duruşuyla örnek olduğunu belirterek "Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hıncal ağabey çok donanımlı bir insandı. Özellikle kültür ve sanata çok kıymet verirdi. Yıllar boyunca dostluğunu yakından hissettik" dedi. 

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı" diye konuştu.

Eski Başbakan Tansu Çiller, "Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.  

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Hıncal Uluç

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