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Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

05.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hayırsever Fatma Gönül Özsoy'un babası eski milletvekili Osman Ocak Nakiboğlu adına yaptırdığı okulun açılışı gerçekleştirildi.

Özsoy, 23 Haziran 1984'te hayatını kaybeden babası adına merkez Yenişehir ilçesinde 720 öğrenci kapasiteli ve 24 derslikli "Osman Ocak Nakiboğlu Ortaokulu"nu kente kazandırdı.

Yapımı tamamlanan okulun açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, bugün güzel bir hizmetin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kente özel ve kamu eliyle birçok yatırımın kazandırıldığını söyledi.

Okulun hayırlı olmasını dileyen Su, "Eğitimde çok önemli hizmetleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında 188 hizmet yatırımı ilimizle buluşturulacak. Bu çerçevede eğitim alanında bunların bir kısmı hizmete açıldı. Toplamda 3,5 milyar liralık eğitim hizmetini Diyarbakırlı çocuklarımızla, vatandaşlarımızla ve öğretmenlerimizle buluşturmuş olacağız." dedi.

Su, okulda ülke, millet ve devlet adına güzel öğrenciler yetişeceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de okulun çok ferah ve sosyal donatıları, spor alanları, bahçesiyle çok güzel olduğunu belirterek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever Özsoy adına konuşan Prof. Dr. Perran Toksöz de eski milletvekili Osman Ocak Nakiboğlu'nun hayatı hakkında bilgi vererek, onun adına okul yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Vali Su daha sonra öğrencilerle kurdele keserek okulun açılışını yaptı.

İlk ders zilini çalan Su, törene katılanlarla okulu gezdi.

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

Hayırsever kadının babası adına yaptırdığı okulun açılışı yapıldı

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