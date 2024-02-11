Heidi Klum yarı çıplak pozuyla tavsiyede bulundu! Sosyal medyayı salladı

Heidi Klum, DJ Tiësto ile yaptığı işbirliğini tanıtmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. 50 yaşındaki Alman süper model Instagram'da şarkının resmi lirik videosunu çekerken çekilmiş dudak uçuklatan neredeyse çıplak bir fotoğrafını paylaştı.
Seksi fotoğrafta sarışın güzel, sadece göz alıcı bir kürk manto ve siyah V-string külot giyerek üstsüz bir şekilde uzanırken dikkat çekti.
Çekimler sırasında frikik veren Heidi Klum o anları da meme ucunu emoji koayarak paylaşmaktan çekinmedi.
Yeni projesini duyuran Klum paylaşımına "Hayal kurmaya devam edin çocuklar ve kimsenin size ne yapıp ne yapamayacağınızı söylemesine izin vermeyin" tavsiyesinde bulundu.
Heidi Klum geçtiğimiz günlerde kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odasında yaptıklarını anlatmıştı. Heidi Klum ayrıca yatak odasında kocasıyla seks oyuncakları kullandığını, farklı pozisyonlar denediklerini açık açık söylemişti.
America 's Got Talent jürisi Heidi ayrıca seks yaptığı en ilginç yerlerin özel bir uçakta ve denizde olduğunu açıklamıştı.