MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum yarı çıplak pozuyla tavsiyede bulundu! Sosyal medyayı salladı

Heidi Klum yarı çıplak pozuyla tavsiyede bulundu! Sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 08:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatına dair yaptığı itirafla adından söz ettiren Heidi Klum yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Kürkün içine hiçbir şey gitmeyen ve sere serpe uzanarak poz veren eski model yine adından söz ettirdi.

Heidi Klum, DJ Tiësto ile yaptığı işbirliğini tanıtmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. 50 yaşındaki Alman süper model Instagram'da şarkının resmi lirik videosunu çekerken çekilmiş dudak uçuklatan neredeyse çıplak bir fotoğrafını paylaştı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

FRİKİK VERDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Seksi fotoğrafta sarışın güzel, sadece göz alıcı bir kürk manto ve siyah V-string külot giyerek üstsüz bir şekilde uzanırken dikkat çekti.

Çekimler sırasında frikik veren Heidi Klum o anları da meme ucunu emoji koayarak paylaşmaktan çekinmedi.

Yeni projesini duyuran Klum paylaşımına "Hayal kurmaya devam edin çocuklar ve kimsenin size ne yapıp ne yapamayacağınızı söylemesine izin vermeyin" tavsiyesinde bulundu.

Heidi Klum geçtiğimiz günlerde kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odasında yaptıklarını anlatmıştı. Heidi Klum ayrıca yatak odasında kocasıyla seks oyuncakları kullandığını, farklı pozisyonlar denediklerini açık açık söylemişti.

America 's Got Talent jürisi Heidi ayrıca seks yaptığı en ilginç yerlerin özel bir uçakta ve denizde olduğunu açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum kürk yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Canlı yayında çok sert tepki: İlk seçimde CHP’yi sattılar!

Canlı yayında çok sert tepki: İlk seçimde CHP’yi sattılar!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.