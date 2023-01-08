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Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

08.01.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ablası Hülya Avşar kadar popüler olan ve bir döneme damga vuran Helin Avşar son zamanlarda gözlerden uzak kalmaya çalışıyor. Helin Avşar son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti. Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile gündeme gelen Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti.

2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

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Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. "Sadece saç rengimi değiştirdim" diyerek şaşırtan Avşar'ın kaşlarında, gözlerinde hatta çenesinde de estetik var gibi görünüyor.

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Değişiminin yanı sıra fit hali ile yıllara meydan okuyan Helin Avşar formunu ablası gibi spora borçlu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Helin Avşar Hülya Avşar magazin magazin haberler

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