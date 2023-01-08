Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile gündeme gelen Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti.

2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. "Sadece saç rengimi değiştirdim" diyerek şaşırtan Avşar'ın kaşlarında, gözlerinde hatta çenesinde de estetik var gibi görünüyor.

Değişiminin yanı sıra fit hali ile yıllara meydan okuyan Helin Avşar formunu ablası gibi spora borçlu.