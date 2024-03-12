Hem oyunculara hem de Fernando Santos'a demediklerini bırakmadılar! Usta yorumculardan yenilgi sonrası Beşiktaş'a çok sert sözler

"FİNALDE İDDİALI OLAMAZLAR" [Attila Gökçe/Milliyet]

"Orta alanda haftalardan beri Musrati, Fernandes ve Zaynutdinov güzellemelerini adeta ezberledik. Ama bu ustalar ev sahibi takım yirmili dakikalarda zincirleme pas gösterisi yaparken duruma hiç müdahil olmadı. Topu kazandıklarında da bir iki şık pastan sonra pozisyonu tamamlayamadan geri döndüler. Tatsız, tuzsuz, derinliği ve rengi olmayan sıkıntılı bir oyun… Beşiktaş lig üçüncülüğünü mü kovalayacak? Üçüncünün (Trabzonspor) peşinde tamamlar sezonu. Peki büyük hedefleri ne? Türkiye Kupası’nı almak... Bu ekip Ankaragücü gibi netameli bir rakiple mücadele edip yarı finalde kazanabilecek bir güvence veriyor mu? Finalde iddialı olabilir mi sizce? Bence hayır!"