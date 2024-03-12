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Hem oyunculara hem de Fernando Santos'a demediklerini bırakmadılar! Usta yorumculardan yenilgi sonrası Beşiktaş'a çok sert sözler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 09:20
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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Fernando Santos'a dönerken, Gaziantep FK maçının ardından spor yazarları Portekizli hocaya sert eleştiriler bulundu.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan Beşiktaş üst üste ikinci kez mağlup olurken son 5 haftada 9'ncu puan kaybını yaşadı.

Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelirken, spor yazarları da Siyah-Beyazlılar'a dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"FİNALDE İDDİALI OLAMAZLAR" [Attila Gökçe/Milliyet]

"FİNALDE İDDİALI OLAMAZLAR" [Attila Gökçe/Milliyet]

"Orta alanda haftalardan beri Musrati, Fernandes ve Zaynutdinov güzellemelerini adeta ezberledik. Ama bu ustalar ev sahibi takım yirmili dakikalarda zincirleme pas gösterisi yaparken duruma hiç müdahil olmadı. Topu kazandıklarında da bir iki şık pastan sonra pozisyonu tamamlayamadan geri döndüler. Tatsız, tuzsuz, derinliği ve rengi olmayan sıkıntılı bir oyun… Beşiktaş lig üçüncülüğünü mü kovalayacak? Üçüncünün (Trabzonspor) peşinde tamamlar sezonu. Peki büyük hedefleri ne? Türkiye Kupası’nı almak... Bu ekip Ankaragücü gibi netameli bir rakiple mücadele edip yarı finalde kazanabilecek bir güvence veriyor mu? Finalde iddialı olabilir mi sizce? Bence hayır!"

"HASTALIĞI DEVAM ETTİ" [Sinan Vardar/Fotomaç]

"HASTALIĞI DEVAM ETTİ" [Sinan Vardar/Fotomaç]

"Son maçlarda Beşiktaş oyuna çok yavaş başlıyor. Sonuçta bu kadar ağırdan alarak başladığı bir oyunda tam hücuma çıkarken yaptığı defansif bir hatayla kalesinde golü gördü. Bu sezon maalesef Beşiktaş adına uzun zamandır görmediğimiz bir şeyi daha görmüş olduk. Maalesef erken gol yeme hastalığını G.Antep karşısında da sürdürdü. Gol sonrasında oyunu dengeleyip biraz daha topu kontrolünde tutmaya çalıştı ama Beşiktaş orta sahası sanki yaratıcılığını kaybetmiş gibi."

"BEŞİKTAŞ KÖTÜ SİNYALLER VERİYOR" [Oktay Derelioğlu/Takvim]

"BEŞİKTAŞ KÖTÜ SİNYALLER VERİYOR" [Oktay Derelioğlu/Takvim]

"Yönetim ve teknik kadro belki kaybedilen bir sezonda görev aldı. Fakat; formsuz oyuncu da çok. Al-Musrati sakatlandı. Muci ortada yok. Amartey, Cenk üretkenlikten uzak. Aboubakar zaten küsmüş durumda. Elle tutulur oyuncu sayısı bile yok gibi! Antep'in hocası Selçuk İnan adına en şanslı maçtı. Rakipleri Konya olsa daha zorlanırlardı! Kartal'da formda olan Semih gibi isimler de durdu. Takım oyunu yoksa bu iş yürümez. Antep adına bu galibiyet alt tarafı karıştırır. Beşiktaş, kötü sinyaller veriyor."

"TAKIM HAYALET GİBİ" [Turgay Demir/Fotomaç]

"TAKIM HAYALET GİBİ" [Turgay Demir/Fotomaç]

"Başkan Hasan Arat, Beşiktaş'ın tapu zengini olduğunu ve fakat maalesef neredeyse tüm gayrimenkullerin birilerine peşkeş çekildiğini kibarca söyledi hatırlarsanız. Çok haklı!.. Komik kira sözleşmeleriyle yakmışlar Beşiktaş'ı… Öbür taraftan Santos'u görevde tutmak da bana göre benzer derecede büyük bir hata. Sözleriyle mi yapıyor bunu, yoksa hareketleriyle mi bilemiyorum ama takım hayalet gibi!"

"BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ" [Ali Gültiken/Sabah]

"BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ" [Ali Gültiken/Sabah]

"Büyük takım farkı demek, rakip topu aldığı andan itibaren en kısa sürede tekrar topu geri kazanmak demektir. Büyük takım literatüründe rakibi incitmeden, temas etmeden, rahatsız etmeden oynamak diye bir şey yoktur. Gölge markajıyla oynamak her takımı cesaretlendirir. Antep de Beşiktaş'ın bu oyun tercihi ikramını geri çevirmedi. Beşiktaş'ın ciddi şekilde canını acıttı. Neden böyle oluyorun cevabını milyonlarca Beşiktaşlı taraftar gibi biz de merak ediyoruz. Takımın kendi içinde neden reaksiyon veremediğinin, neden bu kadar etkisiz oynadığının yanıtını bulmaya çalışıyoruz."

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