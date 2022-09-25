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Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

25.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 26 - Rapid Bükreş: 33

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-12 Rapid Bükreş'in üstünlüğüyle sona erdi.

Kastamonu Belediyespor gruptaki 3. karşılaşmasını da kaybetti.

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

- Kastamonu Belediyespor: 26 - Rapid Bükreş: 33

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol:EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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