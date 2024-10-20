Her pozu birbirinden olay! Berrak Tüzünataç üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Berrak Tüzünataç, Cosmopolitan dergisi için arkadaşı Burcu Karademir’in objektifine poz verdi. Çekim için sarışın olan oyuncu Didem Soydan'a benzetildi.
İddialı pozlarıyla adından söz ettiren ve üstsüz halleriyle sosyal medyayı yıkıp geçen Berrak Tüzünataç her paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Berrak Tüzünataç, dergideki röportajında bir itirafta da bulundu: “Hayatım boyunca başıma gelen, bende yara açan ve farkında olmadan kendime zarar verdiğim birçok tatsız tecrübenin ve travmanın faturasını kadınlığıma ve bedenimin ilgi çekiciliğine kestiğimi fark ettim" diyen ünlü isim şunları söyledi:
"Ama tüm bunları 35 yaş sonrası fark ettim. Sonra da kadınlığımdan ve bedenimden özür dilemeye ve bu hatamı telafi etmeye çalıştım. Çünkü hep haksız yere suçladım.
Bize kültürel şekilde işlenen kodlamalarla ben kestim kendime faturayı, benim hatam. Tabii ki sistemsel bir şey ama hatamın sorumluluğunu alıyorum.”
İddialı pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncu ve modele "Berrak şov", "Bu ne hal bayıldım", "Pozlar yakıp geçiyor" yorumları yağdı.