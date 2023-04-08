Her şey Beşiktaş derbisi sonrası oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Barcelona geliyor...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesten alkış toplayan genç oyuncu Arda Güler, oyunuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başarmış durumda.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan genç oyuncu dört kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.
Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk mücadelede karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76 dakika sahada kalırken bu süre boyunca katkılarıyla büyük alkış aldı. A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran Arda Güler, sarı - lacivertliler sahadan 4-2 mağlup ayrılmasına rağmen sahanın en iyi ismleri arasında gösterdildi. Genç yaşına rağmen derbide büyük bir sorumlulukla oynayan Arda, Fenerbahçe hücumlarını yönlendiren isimdi.
Hemen hemen her maçı Avrupalı devlerin gözlemcileri tarafından takip edilen Fenerbahçe'de özellikle İtalyan ve İspanyol ekipler Arda Güler'i gözlemciler aracılığıyla yakından takip ediyor. İspanya basınından da bu yönde bir haber geldi... Buna göre; Beşiktaş derbisindeki performansıyla çok beğenilen Arda Güler için Barcelona resmi adım atmaya hazırlanıyor.
Mali yönden sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın artık büyük bonservisler ödeyerek üst düzey yıldızlar transfer edemeyeceği için genç isimlere yöneldiği vurgulandı.
Ayrıca haberde son 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanan Arda Güler'in 20 milyon Euro'dan az bir rakama transfer edilemeyeceği ifadeleri kullanılırken, Arda Güler'in teknik özellikleriyle ilgili olarak ise, "Solak ve mükemmel bir teknik kaliteye sahip. 1.76 boyunda ve vücudu da kas kütlesi düzeyinde gelişmiş. Zaman zaman sahte bir kanat oyuncusu ve hatta bir durdurucu olarak da oynadı. Ekonomik nedenlerden dolayı Barcelona mermilerini idareli kullanmak zorunda. Arda Güler, Başkan Joan Laporta'nın gerçekten atmaya istekli olacağı bir mermi" şeklinde anlatıldı.