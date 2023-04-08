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Her şey Beşiktaş derbisi sonrası oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Barcelona geliyor...

08.04.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, İspanya'dan yıldız oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesten alkış toplayan genç oyuncu Arda Güler, oyunuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan genç oyuncu dört kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.

DERBİDE ÇOK BEĞENİLDİ 

DERBİDE ÇOK BEĞENİLDİ 

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk mücadelede karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76 dakika sahada kalırken bu süre boyunca katkılarıyla büyük alkış aldı. A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran Arda Güler, sarı - lacivertliler sahadan 4-2 mağlup ayrılmasına rağmen sahanın en iyi ismleri arasında gösterdildi. Genç yaşına rağmen derbide büyük bir sorumlulukla oynayan Arda, Fenerbahçe hücumlarını yönlendiren isimdi.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

 Hemen hemen her maçı Avrupalı devlerin gözlemcileri tarafından takip edilen Fenerbahçe'de özellikle İtalyan ve İspanyol ekipler Arda Güler'i gözlemciler aracılığıyla yakından takip ediyor. İspanya basınından da bu yönde bir haber geldi... Buna göre; Beşiktaş derbisindeki performansıyla çok beğenilen Arda Güler için Barcelona resmi adım atmaya hazırlanıyor.

GENÇLERE YÖNELDİ 

GENÇLERE YÖNELDİ 

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın artık büyük bonservisler ödeyerek üst düzey yıldızlar transfer edemeyeceği için genç isimlere yöneldiği vurgulandı.

20 MİLYON EURO... 

20 MİLYON EURO... 

Ayrıca haberde son 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanan Arda Güler'in 20 milyon Euro'dan az bir rakama transfer edilemeyeceği ifadeleri kullanılırken, Arda Güler'in teknik özellikleriyle ilgili olarak ise, "Solak ve mükemmel bir teknik kaliteye sahip. 1.76 boyunda ve vücudu da kas kütlesi düzeyinde gelişmiş. Zaman zaman sahte bir kanat oyuncusu ve hatta bir durdurucu olarak da oynadı. Ekonomik nedenlerden dolayı Barcelona mermilerini idareli kullanmak zorunda. Arda Güler, Başkan Joan Laporta'nın gerçekten atmaya istekli olacağı bir mermi" şeklinde anlatıldı.

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