Her şey Beşiktaş derbisi sonrası oldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Barcelona geliyor...

20 MİLYON EURO...

Ayrıca haberde son 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanan Arda Güler'in 20 milyon Euro'dan az bir rakama transfer edilemeyeceği ifadeleri kullanılırken, Arda Güler'in teknik özellikleriyle ilgili olarak ise, "Solak ve mükemmel bir teknik kaliteye sahip. 1.76 boyunda ve vücudu da kas kütlesi düzeyinde gelişmiş. Zaman zaman sahte bir kanat oyuncusu ve hatta bir durdurucu olarak da oynadı. Ekonomik nedenlerden dolayı Barcelona mermilerini idareli kullanmak zorunda. Arda Güler, Başkan Joan Laporta'nın gerçekten atmaya istekli olacağı bir mermi" şeklinde anlatıldı.