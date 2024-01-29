Her şey mücevherlerini göstermek içindi! Bella Thorne ceketinin içine hiçbir şey giymeyip şekilden şekle girdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip. Oyuncunun Instagram hesabında 24,9 milyon takipçisi bulunmaktadır.
ABD'li oyuncu Bella Thorne, yaptığı iddialı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.
Oyuncu son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Bella Thorne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda mücevher serisini tanıttı.
Yakın zamanda Paris Moda Haftası sırasında Maison Margiela defilesine katılan oyuncu, fotoğraflar için poz verirken büyük beden bebek mavisi ceketinin altına hiçbir şey giymedi.
Thorne ayrıca üstünün açık tonuyla mükemmel bir uyum oluşturan simsiyah ve yüksek belli siyah pantolon da giydi.
Oyuncu, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti.