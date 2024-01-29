MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Her şey mücevherlerini göstermek içindi! Bella Thorne ceketinin içine hiçbir şey giymeyip şekilden şekle girdi

Her şey mücevherlerini göstermek içindi! Bella Thorne ceketinin içine hiçbir şey giymeyip şekilden şekle girdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 15:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Thorne bu sefer mücevher markası için mavi bir ceket giyip içine hiçbir şey giymeden poz verdi. Pozları çok konuşuldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip. Oyuncunun Instagram hesabında 24,9 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

CEKETİNİN İÇİNE HİÇBİR ŞEY GİYMEDEN POZ VERDİ

ABD'li oyuncu Bella Thorne, yaptığı iddialı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.

Oyuncu son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Bella Thorne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda mücevher serisini tanıttı.

Yakın zamanda Paris Moda Haftası sırasında Maison Margiela defilesine katılan oyuncu, fotoğraflar için poz verirken büyük beden bebek mavisi ceketinin altına hiçbir şey giymedi.

Thorne ayrıca üstünün açık tonuyla mükemmel bir uyum oluşturan simsiyah ve yüksek belli siyah pantolon da giydi. 

Oyuncu, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne sosyal medya yaşında
En Çok Okunan Haberler
Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Selin Karacehennem sözünü sakınmadı! "Hemen seks yaparsanız..."

Selin Karacehennem sözünü sakınmadı! "Hemen seks yaparsanız..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.