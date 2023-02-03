Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Okan Buruk'u çılgına döndürmüştü... Trabzonspor derbisinde sahada yok

Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak şampiyonluğun en büyük adayı konumuna gelen Galatasaray, ligin son haftasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Sarı-Kırmızılılar ligin son sırasındaki Ümraniyespor karşısında iki kez geriye düşse de kazanmayı başarırken, yenilen 2 gol sonrası en çok eleştirilen isimlerin başında mücadeleye ilk 11'de başlayan Emre Taşdemir olmuştu.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu, Ümraniyespor karşısındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çekerken Taşdemir'in bu performansı teknik direktör Okan Buruk'u oldukça kızdırmıştı.
Emre'nin bu performansı sonrası ligin 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Okan Buruk, Taşdemir'in üstünü çizdiği öğrenildi.
Okan Buruk'un sol bek mevkisi için alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenilirken, başarılı çalıştırıcının daha önce olduğu gibi yine Leo Dubois'yı oynatmayı düşündüğü kaydedildi. Bu sezon 5 Süper Lig maçında forma giyen Emre Taşdemir, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.