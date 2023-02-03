Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Okan Buruk'u çılgına döndürmüştü... Trabzonspor derbisinde sahada yok

YERİNE DUBOIS...

Okan Buruk'un sol bek mevkisi için alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenilirken, başarılı çalıştırıcının daha önce olduğu gibi yine Leo Dubois'yı oynatmayı düşündüğü kaydedildi. Bu sezon 5 Süper Lig maçında forma giyen Emre Taşdemir, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.