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Her şey Ümraniyespor maçında oldu! Okan Buruk'u çılgına döndürmüştü... Trabzonspor derbisinde sahada yok

03.02.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 51 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray yoluna hız kesmeden devam ederken, son oynanan Ümraniyespor maçında rakibi karşısında iki kez geriye düşse de kazanmayı bildi. Sarı-Kırmızılılar'da Ümraniye maçında en çok eleştirilen isim Emre Taşdemir olurken, Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi tecrübeli oyuncunun üzerini çizdi. İşte detaylar...

Emre Taşdemir

Emre Taşdemir

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak şampiyonluğun en büyük adayı konumuna gelen Galatasaray, ligin son haftasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

EMRE TAŞDEMİR... 

EMRE TAŞDEMİR... 

Sarı-Kırmızılılar ligin son sırasındaki Ümraniyespor karşısında iki kez geriye düşse de kazanmayı başarırken, yenilen 2 gol sonrası en çok eleştirilen isimlerin başında mücadeleye ilk 11'de başlayan Emre Taşdemir olmuştu.

OKAN BURUK'U KIZDIRDI 

OKAN BURUK'U KIZDIRDI 

27 yaşındaki sol bek oyuncusu, Ümraniyespor karşısındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çekerken Taşdemir'in bu performansı teknik direktör Okan Buruk'u oldukça kızdırmıştı.

ÜSTÜNÜ ÇİZDİ 

ÜSTÜNÜ ÇİZDİ 

Emre'nin bu performansı sonrası ligin 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Okan Buruk, Taşdemir'in üstünü çizdiği öğrenildi.

YERİNE DUBOIS... 

YERİNE DUBOIS... 

Okan Buruk'un sol bek mevkisi için alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenilirken, başarılı çalıştırıcının daha önce olduğu gibi yine Leo Dubois'yı oynatmayı düşündüğü kaydedildi. Bu sezon 5 Süper Lig maçında forma giyen Emre Taşdemir, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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