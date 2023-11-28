MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Her şeyin bittiği tarih 7 Nisan! Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

Her şeyin bittiği tarih 7 Nisan! Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

28.11.2023 11:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futboldaki 'fon' skandalında gözlerin çevrildiği Seçil Erzan'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 7 Nisan günü Arda Turan'la telefonda son kez konuşan Erzan'ın, o gün yolun sonuna geldiğinin farkında olduğu belirlendi. Çorlu'daki evine giden ve perdeleri kapatan Erzan'ın o gün intihar etmek istediği ancak son anda vazgeçtiği, emniyetteki sorgusunda ortaya çıktı. Erzan ifadesinde, o güne dair kritik detayı anlattı.

Futbol dünyasını sarsan 'fon' skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Muslera, Semih Kaya ve Muslera gibi ünlü futbolcular ile çok sayıda iş insanının mağdur olarak yer aldığı davada gözler Seçil Erzan'a çevrildi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Kurduğu 'ponzi' sistemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Erzan'ın kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandığı dikkat çekti.
Jeoloji Mühendisi olduğu bilinen Erzan, henüz 24 yaşındayken Denizbank Şube Müdürü olarak atandı.
Hırslı yapısıyla bilenen Erzan, ünlü isimlerle yakın ilişkiler kurarak 'saadet zinciri' planını hayata geçirdi. Yüksek kar getirisi vaadiyle çok sayıda ismi siteme dahil eden Erzan, ilk yatırım yapanlara ödemeyi sisteme son girenlerden gelen paralarla yapıyordu.

SİSTEMİN PATLADIĞI AN

SİSTEMİN PATLADIĞI AN
Fona dahil olan isimlerin paralarını aynı zamanda istemeye başlamasıyla söz konusu sistem patladı. Art arda gelen 'Paramızı ver' telefonları sonrası Erzan paraları döndürememeye başladı.
Özellikle işinsanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker'in para için sıkıştırmasıyla baskı altına giren Erzan, kendisini Arda Turan cephesinden gelen telefonlarla daha da çıkılmaz biri durumun içinde buldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ele istedi
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

AK Parti kulisleri bu isimleri konuşuyor! İstanbul ve Ankara adaylarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir

AK Parti kulisleri bu isimleri konuşuyor! İstanbul ve Ankara adaylarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir

''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''

''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''

Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı

Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.