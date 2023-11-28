Her şeyin bittiği tarih 7 Nisan! Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

Futbol dünyasını sarsan 'fon' skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Muslera, Semih Kaya ve Muslera gibi ünlü futbolcular ile çok sayıda iş insanının mağdur olarak yer aldığı davada gözler Seçil Erzan'a çevrildi.





Kurduğu 'ponzi' sistemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Erzan'ın kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandığı dikkat çekti.

Jeoloji Mühendisi olduğu bilinen Erzan, henüz 24 yaşındayken Denizbank Şube Müdürü olarak atandı.

Hırslı yapısıyla bilenen Erzan, ünlü isimlerle yakın ilişkiler kurarak 'saadet zinciri' planını hayata geçirdi. Yüksek kar getirisi vaadiyle çok sayıda ismi siteme dahil eden Erzan, ilk yatırım yapanlara ödemeyi sisteme son girenlerden gelen paralarla yapıyordu.

SİSTEMİN PATLADIĞI AN Fona dahil olan isimlerin paralarını aynı zamanda istemeye başlamasıyla söz konusu sistem patladı. Art arda gelen 'Paramızı ver' telefonları sonrası Erzan paraları döndürememeye başladı.