KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu.
Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, 39'u baş boyunda olmak üzere 500'e yakın güreşçi katıldı.
Final mücadelesinde Orhan Okulu ile karşılaşan Tanju Gemici, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.
Müsabakaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve diğer protokol üyeleri de izledi.
Başpehlivan Tanju Gemici'nin altın kemer ve kupasını ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi.
Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz