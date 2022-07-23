YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

23.07.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, 39'u baş boyunda olmak üzere 500'e yakın güreşçi katıldı.

Final mücadelesinde Orhan Okulu ile karşılaşan Tanju Gemici, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

Müsabakaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve diğer protokol üyeleri de izledi.

Başpehlivan Tanju Gemici'nin altın kemer ve kupasını ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi.

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
başpehlivan pehlivan yağlı güreş

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:32
Yatsı
22:13
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.