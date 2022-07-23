Müsabakaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve diğer protokol üyeleri de izledi.

Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu

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