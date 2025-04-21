SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Herker Mourinho'ya yükleniyordu ama... beIN Trio ekibinden olay yaratacak yorum: Kayserispor'un golü iptal edilmeliydi

Herker Mourinho'ya yükleniyordu ama... beIN Trio ekibinden olay yaratacak yorum: Kayserispor'un golü iptal edilmeliydi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü mücadelenin 90+4. dakikasında kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler, aldığı bu beklenmedik puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alırken beIN Trio ekibi mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Fenerbahçe'de hedef tahtasındaki isim Mourinho ve yönetim olurken taraftarlar maç sonunda büyük tepki göstermişti.

Karşılaşmanın ardından beIN Trio yorumcuları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, Kayserispor'un 2. golüne dair ses getirecek bir yorumda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:
Canlı Skor

"NET SARI KART OLMALIYDI"

"NET SARI KART OLMALIYDI"

6. dakikada Mert'in Baran'a müdahalesinde avantaj kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Avantaj dönüşü sarı kart olmalıydı."

Bahattin Duran: "Kontrolsüz faul, avantaj dönüşü sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Net bir sarı kart atlandı."

"NET BİR SARI KART GEREKİRDİ"

"NET BİR SARI KART GEREKİRDİ"

Skriniar'ın Ramazan'a müdahalesinde kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: "Faul verdi hakem, net bir sarı kart gerekirdi."

Bülent Yıldırım: "Etki biraz daha kuvvetli olsa kartın rengini tartışırdık. Net sarı kart."

Deniz Çoban: "Net sarı kart."

MAXIMIN VE GÖKHAN SAZDAĞI MÜCADELESİ

MAXIMIN VE GÖKHAN SAZDAĞI MÜCADELESİ

Maximin - Gökhan Sazdağı mücadelesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "İstemsiz bastı ele, kasıt söz konusu değil."

Bahattin Duran: "Saint-Maximin kazara kola bastı. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda oyunun devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon net, tartışmasız faul. Nazon arkadan temasla koordinasyonunu bozuyor. Adımlama esnasında sol ayağına temas var."

Bahattin Duran: "Benim için de faul. Hakem önü açık olmasına rağmen yanlış değerlendirdi."

Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim."

NURETTİN'İN OSAYI'YE MÜDAHALESİ

NURETTİN'İN OSAYI'YE MÜDAHALESİ

Nurettin'in Osayi'nin müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net bir sarı kart. Bu kartın atlanmaması lazım."

Bülent Yıldırım: "O kadar kuvvetli vurdu ki Nurettin, ses gelmiştir. Buna kart vermek için hakem olmaya gerek yok. Buna herkes sarı kart verir."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa...

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa...

Sergen Yalçın kendisini tutamadı Portekizliler hakkındaki sözleri geceye damga vurdu! “Sizin kültürünüz tazminat…”

Sergen Yalçın kendisini tutamadı Portekizliler hakkındaki sözleri geceye damga vurdu! “Sizin kültürünüz tazminat…”

Üzen haberi paylaştı: "Kırık parçalarının akciğere batması..."

Üzen haberi paylaştı: "Kırık parçalarının akciğere batması..."

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi'den peş peşe paylaşımlar geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.