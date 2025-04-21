Herker Mourinho'ya yükleniyordu ama... beIN Trio ekibinden olay yaratacak yorum: Kayserispor'un golü iptal edilmeliydi

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Fenerbahçe'de hedef tahtasındaki isim Mourinho ve yönetim olurken taraftarlar maç sonunda büyük tepki göstermişti.
Karşılaşmanın ardından beIN Trio yorumcuları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, Kayserispor'un 2. golüne dair ses getirecek bir yorumda bulundu.
6. dakikada Mert'in Baran'a müdahalesinde avantaj kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Avantaj dönüşü sarı kart olmalıydı."
Bahattin Duran: "Kontrolsüz faul, avantaj dönüşü sarı kart olmalıydı."
Deniz Çoban: "Net bir sarı kart atlandı."
Skriniar'ın Ramazan'a müdahalesinde kart gerekir miydi?
Bahattin Duran: "Faul verdi hakem, net bir sarı kart gerekirdi."
Bülent Yıldırım: "Etki biraz daha kuvvetli olsa kartın rengini tartışırdık. Net sarı kart."
Deniz Çoban: "Net sarı kart."
Maximin - Gökhan Sazdağı mücadelesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "İstemsiz bastı ele, kasıt söz konusu değil."
Bahattin Duran: "Saint-Maximin kazara kola bastı. Devam kararı doğru."
Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."
Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda oyunun devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon net, tartışmasız faul. Nazon arkadan temasla koordinasyonunu bozuyor. Adımlama esnasında sol ayağına temas var."
Bahattin Duran: "Benim için de faul. Hakem önü açık olmasına rağmen yanlış değerlendirdi."
Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim."
Nurettin'in Osayi'nin müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Açık ve net bir sarı kart. Bu kartın atlanmaması lazım."
Bülent Yıldırım: "O kadar kuvvetli vurdu ki Nurettin, ses gelmiştir. Buna kart vermek için hakem olmaya gerek yok. Buna herkes sarı kart verir."
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