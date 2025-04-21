Herker Mourinho'ya yükleniyordu ama... beIN Trio ekibinden olay yaratacak yorum: Kayserispor'un golü iptal edilmeliydi

NURETTİN'İN OSAYI'YE MÜDAHALESİ

Nurettin'in Osayi'nin müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net bir sarı kart. Bu kartın atlanmaması lazım."

Bülent Yıldırım: "O kadar kuvvetli vurdu ki Nurettin, ses gelmiştir. Buna kart vermek için hakem olmaya gerek yok. Buna herkes sarı kart verir."