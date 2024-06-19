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Herkes bu galibiyeti konuşuyor! Türkiye şimdiden Avrupa'nın gözünü korkuttu! "Dünya çapında..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 08:30
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Gürcistan'ı birbirinden güzel gollerle 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızın bu müthiş galibiyetinin yankıları sürerken Avrupa basını ay-yıldızlılar için övgüler dizdi. İşte detaylar...

EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma millilerin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken bu galibiyet tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Arda Güler'in golü oldukça dikkat çekerken genç yıldıza övgüler geldi.

İŞTE O BAŞLIKLAR...


Euro 2024 Canlı Skor

"ARDA, STADYUMU HAVAYA UÇURDU" 

"ARDA, STADYUMU HAVAYA UÇURDU" 

Bild/Almanya: "Harika goller Türk partisini başlattı. Arda Güler'in attığı ikinci gol, stadyumu havaya uçurdu!"

"RÜYA GİBİ GOLLER, RÜYA GİBİ SONUÇ" 

"RÜYA GİBİ GOLLER, RÜYA GİBİ SONUÇ" 

Kicker/Almanya: "Türkiye rüya gibi gollerle kazandı, Arda Güler ve Mert Müldür, Gürcistan'ı yıktı."

ARDA GÜLER, ON BİNLERİ COŞTURDU" 

ARDA GÜLER, ON BİNLERİ COŞTURDU" 

Der Spiegel/Almanya: "Genç bir çocuk, rüya gibi bir golle Türkiye'ye kazandırdı. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı ikinci gol, Dortmund'da on binlerce Türk'ü coşturdu."

"ARDA GÜLER, TURNUVADA SAHNEYE ÇIKTI" 

"ARDA GÜLER, TURNUVADA SAHNEYE ÇIKTI" 

Marca/İspanya: "Arda Güler, EURO 2024'te kendini gösterdi. Real Madridli oyuncu köşeden attığı harika golle maçın sonucunu belirledi. Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip."

"SEN NE YAPTIN ARDA GÜLER!" 

"SEN NE YAPTIN ARDA GÜLER!" 

Mundo Deportivo/İspanya: "Aman Tanrım! Arda Güler, Türkiye formasıyla inanılmaz bir gol attı. Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir başlangıç yapamazdı. Turnuvalarda bazı yıldız futbolcular var ki en az Avrupa Şampiyonası kadar önemli. Bunlardan çok fazla yok ama buna sahip olan takımlardaki bu futbolcular sihirleriyle tribünde acı çeken taraftarlarını rahatlatma yeteneğine sahip. Arda Güler de bu oyunculardan biri ve belki de Ancelotti'nin onu bu kadar övmesinin nedeni de bu. Arda, bugün takımının kazanmasına yardımcı olmada belirleyici olmayı başardı."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye son dakika euro 2024 milli takım
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