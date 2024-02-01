Herkes doğal güzel sanıyordu! Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek'in eski halini görenler tanıyamadı

Şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde hayat verdiği 'Şebnem Gümüşçü' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hilal Altınbilek rol aldığı yapımlardaki başarısıyla dikkat çekiyor.



ESKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Düzgün fiziği ve iddialı tarzıyla da adından söz ettiren ünlü isim dizide estetikle hayatı değişen bir karaktere hayat veriyor.

Sosyal medyadaki pozlarıyla da çok konuşulan Hilal Altınbilek şimdi de eski fotoğraflarıyla gündem oldu. Hilal Altınbilek'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

Güzel oyuncunun kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler, 'O da estetikliymiş', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Çok değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi.