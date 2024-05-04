Herkes Hamit Altıntop'u konuşuyor! 'Türk futboluna ihtiyacım yok' dedi, sosyal medya ayaklandı tepkiler çığ gibi "Derhal istifa et"

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamit Altıntop, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan ve Türk futbolu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Altıntop, A Milli Takım'a seçilen ardından Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy konusunda da çarpıcı açıklamada bulundu.

"SEMİH KILIÇSOY ÖRNEĞİ"

"Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz."

"BÖYLE BİR TEPKİ GELMESİ İNANILMAZ ŞAŞIRTICIYDI"

Maksat ortamı görmesi, ortamı hayal etmesi, hocanın da Semih'i tanıması. Hemen böyle büyük bir top yapıldı, balon yapıldı. Semih belki kendi kulübünden yazın ayrılabilir ama Milli Takım'dan ayrılmayacak. İnsanlar bu püf noktasını unutuyor. Biz onunla ömür boyu beraber olacağız. O şu anda takımından ayrılıp başka kulübü temsil edebilir. Biz bu hassasiyetle oyuncularımıza yanaşıyoruz. Böyle bir tepki gelmesi inanılmaz şaşırtıcıydı."

"TEPKİ BİZİ ŞAŞIRTTI"

"Semih Kılıçsoy kendisi de yıprandığını söylüyor. "Oyuncunun öyle bir şey söylediğini bilmiyorum." Feyyaz Uçar öyle açıkladı. Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor iki gol atıyor ve değeri artıyor. Biz bu şekil geleceğe daha iyi hazırlanacağını düşünüyoruz. Geçmişte örnekler var. Erken o formayı giyen kaybolabiliyor. Biz bu kararı Montella ile verdik. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftar böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı."

"TÜRK FUTBOLUNA İHTİYACIM YOK"

Milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor mu? sorusuna yanıt veren Altıntop, "Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz. Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım. Allah korusun işbirlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, kadroyu kurayım. Ona göre hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı twitterda şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuva da olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız."

"MALZEME YAPMAYIZ"

"Semih'i malzeme yapamayız. O bizim evladımız. Pırlanta gibi bir çocuk. O çocuğu bu duruma sokmak yakışıyor mu? Montella'nın bir bildiği var Semih merak etme. Onun senle ilgili bir bildiği var. O kadar çok şey öğrenecek ki. Biz sürdürülebilirlik istiyoruz, istikrar istiyoruz. Semih Kılıçsoy iki yıl sonra bu takıma geldiğinde bahanesi olmadan tak tak oynayacak. Takımı taşıyacak."

"KUPAYA DOKUNACAKLAR"

"2005 jenerasyonu belki de 2032'de kupaya dokunacak. Bu jenerasyon kaptanlık yapacak, liderlik yapacak. Biz onları oraya hazırlıyoruz. Semih Kılıçsoy hazırlık maçına çıksın gol atsın değil. Biz 2032'de bu 2005 jenerasyonuyla muhteşem bir takım kurmak istiyoruz."

