Herkes iki oğlu var sanıyordu, meğer Cüneyt Arkın’ın bir de yıllardır görmediği kızı varmış

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, atı ve kılıcıyla bir döneme damga vuran Cüneyt Arkın, özel hayatıyla pek konuşulmayı sevmiyordu. Herkes, usta oyuncunun, Murat ve Kaan adındaki oğulları olduğunu biliyordu, meğer bir de Filiz Canlı isminde kızı varmış. İşte Cüneyt Arkın’ın yıllardır görmediği kızı…

CÜNEYT ARKIN’IN YILLARDIR GÖRMEDİĞİ KIZI FİLİZ CANLI KİMDİR?

Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı.

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı olmuş. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşanmış.

Arkın verdiği bir röportajda, annesinin kızını göstermediğini söylese de şu anda 55 yaşında olan Filiz Canlı yıllar sonra da babasını hiç görmemiş. Canlı’nın şimdilerde 18 yaşında Defne adında bir kızı var. Cüneyt Arkın, torununu da hiç görmemiş.

CÜNEYT ARKIN İLK EŞİNDEN AYRILIR AYRILMAZ EVLENDİ Güler Mocan ile ayrıldıktan hemen ardından 1 yıl sonra yeni bir evlilik gerçekleştiren efsane oyuncu, yeni eşinden iki çocuk sahibi daha oldu.