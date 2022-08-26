Herkes Mesut Özil'i konuşuyor! İlk maçında bakın ne yaptı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, rakibini mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Mesut Özil'in kaçırdığı pozisyon sosyal medyanın diline düştü.
Maçın 90+2. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu auta gönderdi. Kendisinin de şaşırdığı o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çeken Özil için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.
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