Herkes Mesut Özil'i konuşuyor! İlk maçında bakın ne yaptı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, rakibini mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Mesut Özil'in kaçırdığı pozisyon sosyal medyanın diline düştü.

BOMBOŞ POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Maçın 90+2. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu auta gönderdi. Kendisinin de şaşırdığı o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çeken Özil için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.