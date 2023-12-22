Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, skorunu açıkladı!

Süper Lig'de büyük gün geldi çattı... Ligin 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbinin oynanmasına sayılı günler kala iki ekibin taraftarlarını da heyecan sararken şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TARAFTARI DA ALINACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.

