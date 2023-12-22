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  4. Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, skorunu açıkladı!

Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi! Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, skorunu açıkladı!

22.12.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına sayılı günler kala Google'ın yapay zekası Bard zorlu mücadele için tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de büyük gün geldi çattı... Ligin 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbinin oynanmasına sayılı günler kala iki ekibin taraftarlarını da heyecan sararken şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TARAFTARI DA ALINACAK

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.

Canlı Skor

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Google'nin yapay zekası Bard, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi.

FENERBAHÇE'Yİ FAVORİ GÖSTERDİ

FENERBAHÇE'Yİ FAVORİ GÖSTERDİ

Bard'a göre Fenerbahçe %55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.

%40 İHTİMALLE GALATASARAY...

%40 İHTİMALLE GALATASARAY...

Galatasaray ise %40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.

%5 BERABERLİK

%5 BERABERLİK

Son olarak ise maç %5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.

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