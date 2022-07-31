YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

31.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Bolu'da halk pazarlarında esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 212 bin lirayı sahibine iade etti.

Kent genelinde kurulan halk pazarlarında yaklaşık 7 yıldır esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına 212 bin lira gönderildiğini fark etti.

Hiç kimseden bu miktarda para beklemeyen Karadayı, babasından da bu yönde cevap alınca banka yetkilileriyle iletişime geçti. Söz konusu para, daha sonra gönderen kişiye iade edildi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal da örnek davranışından dolayı yakın zamanda dünyaevine girecek nişanlı Karadayı'yı altınla ödüllendirdi.

- "Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz"

Pazarcı Karadayı, AA muhabirine, kimsenin parasında gözleri olmadığını vurgulayarak, "Kimsenin 5 kuruş parasını almayız. Yeri gelir sattığımız ürün tartıda 5 kuruş eksik gelir, onun parasını dahi veririz. Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz. Bize helal para lazım, haram değil. O parayı alsak yüzde 100 bir yerden çıkar. Parayı iade ettiğim için içim de vicdanım da rahat." diye konuştu.

Altındal da bu güzel davranışın herkese örnek olması gerektiğini, kendilerine gurur verdiğini anlattı.

"Metin olması gereken ne ise onu yaptı." diyen Altındal, "Kendisini tebrik ediyoruz. Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de başkanıyım. Metin, düğünü için bizden kredi talebinde bulundu ancak hesabına yanlışlıkla yatırılan o paraya el sürmedi." ifadelerini kullandı.

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı sahibine iade etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu iade

Bolu Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:42
Öğle
13:05
İkindi
16:59
Akşam
20:18
Yatsı
21:55
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.