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Hikaye erken bitiyor... Yönetim opsiyonu kullanmayacak! İşte Mertens'in yeni adresi

31.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında kadrosuna yaptığı takviyelerle rakiplerinin gözünü korkutan Galatasaray, henüz beklenilen performansı gösterebilmiş değil. Sarı-Kırmızılı ekipte bireysel performanslar da beklentilerin altında bir şekilde seyrederken, bu isimlerden olan Belçikalı yıldız Dries Mertens için beklenmedik bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada yalnızca 1 gol atma başarısı gösterirken, sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyon olarak hasreti dindirmek isteyen Galatasaray, sezon öncesi baştan aşağı bir değişim yaşarken, gerek teknik kadro gerekse oyuncu kadrosu anlamında yepyeni isimlerle sezona merhaba demişti.

Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer sezonunda takımın başına Okan Buruk'u getirmesinin yanında 13 yeni ismi de kadrosuna katsa da şu an gelinen noktada pek de istenilen sonuçlar alınmış gibi görünmüyor. Ligin geride kalan 12 haftasında 11 maça çıkan (1 hafta BAY) Sarı-Kırmızılı ekip, çıktığı bu karşılaşmalarda 6 galibiyet 3 beraberlik 2 de mağlubiyet alarak rakipleri karşısında 15 puan bırakırken, topladığı 21 puanla zirveyi 5 puan geriden takip ediyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Sezon öncesi kadroya katılan bazı isimlerden de istediği verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar'da, bu isimlerden biri Napoli'den transfer edilen Belçikalı yıldız Dries Mertens...
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana henüz istenilen seviyede bir performans gösteremeyen Mertens, Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 10 maça çıkarken yalnızca 1 gol kaydetme başarısında bulundu.

MERTENS'E SÜRPRİZ TALİP

MERTENS'E SÜRPRİZ TALİP
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, performansı tartışma konusu olan tecrübeli oyuncu için oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Dries Mertens için sürpriz bir talip var.

SEZON SONU MASAYA OTURULACAK

SEZON SONU MASAYA OTURULACAK
Galatasaray'da şu ana dek beklentileri karşılayamayan isimlerinden olan Dries Mertens için, Japon kulüplerinden Vissel Kobe, harekete geçti. Sezon sonu için Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenilen Japon ekibinin, Belçikalı yıldız için teklifini hazırladığı ve sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a sunacağı da gelen bilgiler arasında.

TEKLİF HAZIR

TEKLİF HAZIR
Habere göre; Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi bir teklif ile gelmeye hazırlandığı kaydedilirken, sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vermesi bekleniyor.
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