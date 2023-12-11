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  4. Hikmet Karaman, daha önce bana da saldırmıştı dedi, Erman Toroğlu ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"

Hikmet Karaman, daha önce bana da saldırmıştı dedi, Erman Toroğlu ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"

11.12.2023 23:31 | Son Güncelleme:
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Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kendisine de saldırdığını açıklarken, Erman Toroğlu konuyla ilgili canlı yayında adeta ateş püskürdü. Faruk Koca'ya yönelik olarak "Böyle bir Ankaragücü başkanını ve idarecilerini ben kabul etmiyorum! Bunlar varsa ben Ankaragücülü değilim. Defolun gidip lan! Ayıp ya!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Başkan Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunurken yaşanan bu çirkin olayla ilgili açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

A Spor'a konuşan Hikmet Karaman Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı.

"DAHA ÖNCE BANA DA SALDIRDI"

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Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu da konuyla alakalı oldukça sert ifadeler kullanırken, "Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım. Defolun!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
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"BUNLAR MAGANDA!"

"BUNLAR MAGANDA!"

"Bunların tutuklanması lazım. Bu ahlak dışı insanlar Ankaragücülü olamaz. Bunlar istifa etmezse, Ankaragücü taraftarlığımı donduruyorum. Ankaragücü taraftarı ahlaksız değildir. Bunlar maganda."

"KULÜBÜN ADINI AYAKLARA DÜŞÜREMEZSİNİZ"

"KULÜBÜN ADINI AYAKLARA DÜŞÜREMEZSİNİZ"

"İçimden hayvan demek geliyor. Bunlar insan müsveddesi. Siz kimsiniz lan magandalar! Bu kulübün adını ayaklara düşürümezsiniz. Defolun gidin! Bunlar tutuklanıp, ceza evine koyulmazsa yazıklar olsun."

"SAKIN SİYASİLER KORUMASIN!"

"SAKIN SİYASİLER KORUMASIN!"

"Sakın bu işlerde siyasiler, bunları korumaya kalkmasınlar. Kalkan olmaya kalkmasınlar. Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım."

"DEFOLUN!"

"DEFOLUN!"

"Böyle bir Ankaragücü başkanını ve idarecilerini ben kabul etmiyorum! Bunlar varsa ben Ankaragücülü değilim. Defolun gidin lan! Ayıp ya!"

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