Hikmet Karaman, daha önce bana da saldırmıştı dedi, Erman Toroğlu ateş püskürdü! "Defolun gidin, tutuklayıp cezaevine atsınlar!"

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Başkan Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunurken yaşanan bu çirkin olayla ilgili açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

A Spor'a konuşan Hikmet Karaman Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı.

"DAHA ÖNCE BANA DA SALDIRDI"

Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu da konuyla alakalı oldukça sert ifadeler kullanırken, "Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım. Defolun!" ifadelerini kullandı.

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