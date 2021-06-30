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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

30.06.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda gün batışını izledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na, salgın sonrası turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Nemrut Dağı'nı ziyaret ederek, güneşin batışını seyretti.

Panda, AA muhabirine, Nemrut Dağı'na gelmeden tam bilgi sahibi olmanın mümkün olmadığını söyledi.

Panda, "Burası mükemmel bir yer, düşündüğümün çok ötesi güzel bir yer. Bu anıtsal yapıları görmek bu tarihi mekanda olmak farklı bir duygu. Buradaki müthiş manzarayı her gittiğim yerde anlatacağım. Eşim ve ailem burayı çok sevdi. Canlı yayın yaparak burayı oradaki ailemin ve dostlarımın görmelerini istedim." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi
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